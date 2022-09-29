НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 12:51

Макс "+100 500" заверил, что уехал в Казахстан ради съёмок

Блогер Макс "+100 500" заявил, что временно уехал в Казахстан на съёмки

Известный блогер, музыкант и ведущий интернет-шоу "+100 500" Макс Голополосов заявил, что временно уехал в Казахстан ради съёмок. Его слова приводит телеканал "360".

"Мы по съёмкам собирались, а больше сказать не могу, скажу, что нигде не разворачивали, границу мы прошли. У нас партнёры здесь", — сообщил блогер.

"Чемодан, вокзал, Сербия": Блогер Хованский покинул Россию

"Чемодан, вокзал, Сербия": Блогер Хованский покинул Россию

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Макс "+100 500" хотел уехать в Казахстан, однако его не пустили на контрольно-пропускном пункте Илек у Оренбурга. По словам очевидцев, с несчастным видом его видели идущим пешком обратно от КПП.

Обложка ©

VK / Максим Голополосов

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Казахстан
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров