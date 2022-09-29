Макс "+100 500" заверил, что уехал в Казахстан ради съёмок
Блогер Макс "+100 500" заявил, что временно уехал в Казахстан на съёмки
Известный блогер, музыкант и ведущий интернет-шоу "+100 500" Макс Голополосов заявил, что временно уехал в Казахстан ради съёмок. Его слова приводит телеканал "360".
"Мы по съёмкам собирались, а больше сказать не могу, скажу, что нигде не разворачивали, границу мы прошли. У нас партнёры здесь", — сообщил блогер.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Макс "+100 500" хотел уехать в Казахстан, однако его не пустили на контрольно-пропускном пункте Илек у Оренбурга. По словам очевидцев, с несчастным видом его видели идущим пешком обратно от КПП.
VK / Максим Голополосов