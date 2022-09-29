Макс "+100 500" заверил, что уехал в Казахстан ради съёмок

Известный блогер, музыкант и ведущий интернет-шоу "+100 500" Макс Голополосов заявил, что временно уехал в Казахстан ради съёмок. Его слова приводит телеканал "360".

"Мы по съёмкам собирались, а больше сказать не могу, скажу, что нигде не разворачивали, границу мы прошли. У нас партнёры здесь", — сообщил блогер.