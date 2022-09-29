В "Лацио" опровергли сообщения об интересе к футболисту "Зенита" Мостовому

Спортивный директор римского "Лацио" заявил, что клуб не интересуется полузащитником петербургского "Зенита" Андреем Мостовым. Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".

Ранее СМИ сообщали, что Мостовым активно интересуются в Италии. Стало известно, что агенты предложили 24-летнего футболиста "Лацио", "Удинезе", "Сампдории", "Монце", "Эмполи" и "Вероне".

"Правда ли, что нам предложили Андрея Мостового? Нет, это неверная информация. Он нам неинтересен", — сказал Таре.