В "Лацио" опровергли сообщения об интересе к футболисту "Зенита" Мостовому
Спортивный директор римского "Лацио" заявил, что клуб не интересуется полузащитником петербургского "Зенита" Андреем Мостовым. Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".
Ранее СМИ сообщали, что Мостовым активно интересуются в Италии. Стало известно, что агенты предложили 24-летнего футболиста "Лацио", "Удинезе", "Сампдории", "Монце", "Эмполи" и "Вероне".
"Правда ли, что нам предложили Андрея Мостового? Нет, это неверная информация. Он нам неинтересен", — сказал Таре.
Мостовой выступает за "Зенит" с 2019 года. Он провёл за сине-бело-голубых 84 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал семь результативных передач. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 3,5 миллиона евро.
ФК "Зенит"