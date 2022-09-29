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29 сентября, 12:40

В "Лацио" опровергли сообщения об интересе к футболисту "Зенита" Мостовому

Спортивный директор римского "Лацио" заявил, что клуб не интересуется полузащитником петербургского "Зенита" Андреем Мостовым. Об этом передаёт "Спорт-Экспресс".

Ранее СМИ сообщали, что Мостовым активно интересуются в Италии. Стало известно, что агенты предложили 24-летнего футболиста "Лацио", "Удинезе", "Сампдории", "Монце",  "Эмполи" и "Вероне".

"Правда ли, что нам предложили Андрея Мостового? Нет, это неверная информация. Он нам неинтересен", — сказал Таре.

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Мостовой выступает за "Зенит" с 2019 года. Он провёл за сине-бело-голубых 84 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал семь результативных передач. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 3,5 миллиона евро.

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ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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