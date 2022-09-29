ВСУ ударили по вспомогательной инфраструктуре Запорожской АЭС

Военные Украины атаковали Запорожскую АЭС: удар, нанесённый при помощи беспилотника, пришёлся на вспомогательную инфраструктуру. Об этом сообщил глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Был сброшен беспилотник, попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает, речь идёт о вспомогательной инфраструктуре", — сказал он в эфире Первого канала.

Балицкий уточнил, что пожарные выехали на место и в настоящее время заканчивают тушение. По его словам, "вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы".