КНДР запустила очередную баллистическую ракету
Береговая охрана Японии сообщила об очередном запуске КНДР баллистической ракеты
Северной Кореей, вероятно, была запущена баллистическая ракета. Об этом сообщает береговая охрана Японии.
Специалисты ведомства обратились к капитанам судов, находящихся в Японском море, призвав их не приближаться к обломкам ракеты, если такие будут найдены, и сразу сообщать о находках береговой охране.
По данным японского агентства Kyodo, которое ссылается на источники в правительстве, ракета, запущенная Пхеньяном, вероятнее всего, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Это уже не первое сообщение о запуске Северной Кореей баллистических ракет за этот месяц. Так, например, в последний раз береговая охрана Японии докладывала об очередном запуске вчера.
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