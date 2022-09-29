КНДР запустила очередную баллистическую ракету

Северной Кореей, вероятно, была запущена баллистическая ракета. Об этом сообщает береговая охрана Японии.

Специалисты ведомства обратились к капитанам судов, находящихся в Японском море, призвав их не приближаться к обломкам ракеты, если такие будут найдены, и сразу сообщать о находках береговой охране.

По данным японского агентства Kyodo, которое ссылается на источники в правительстве, ракета, запущенная Пхеньяном, вероятнее всего, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.