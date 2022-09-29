Мишустин: Соцпенсии недееспособным инвалидам будут защищены от списаний за долги

Социальные пенсии инвалидам будут по закону защищены от списаний за долги. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, отметив, что такая работа ведётся по поручению президента страны.

"Подготовлены изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги. Включаем в него социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним", — сказал глава кабмина.

Мишустин также отметил, что точно такие же меры распространят на "признанных недееспособными взрослых-инвалидов". Кроме того, освободят от взысканий и федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца.