С 1 января повысят пенсии и изменят порядок назначения выплат: Какие новшества ждут получателей Меняется порядок начисления некоторых видов пенсий, а неработающие пенсионеры получат прибавку. Сколько составят выплаты и как их получить? 29 сентября, 09:55 Фото © Shutterstock

С 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединятся в Фонд пенсионного и социального страхования России. При этом все функции прежних организаций сохранятся. Центры реабилитации выделят в отдельные подразделения, а принимать граждан будут в единых клиентских службах.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что с 1 января 2023 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 4,8%. Таким образом, средний размер выплат увеличится до 21 864 рублей. Прибавку к пенсии получат неработающие люди.

В ведомстве уточнили, что всего на выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено более 9,5 триллиона рублей. При этом на выплату страховых пенсий пойдёт почти 9 триллионов рублей.

Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января проводится ежегодно. Это обычная практика. Нынешний год стал особенным. Из-за высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий. В результате была сделана внеплановая прибавка с 1 июня. Тогда страховые и социальные пенсии были проиндексированы на 10%. С 1 января планируется увеличить страховые пенсии ещё на 4,8%.Таким образом, суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, а это больше прогнозируемого уровня инфляции. Ожидается, что она составит 12,4%.

По данным Минтруда, на 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей. В декабре 2022 года с учётом июньской индексации она должна быть на уровне 20 864 рубля. В январе 2023 года средний размер пенсии составит 21 864 рубля.

Кроме того, с 1 января меняется порядок назначения пенсии. Это затрагивает страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет. С 1 января они станут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Не потребуется даже подавать заявление на назначение выплат. Всё будет сделано в автоматическом режиме.

— С 1 января 2023 года федеральные льготники начнут получать набор социальных услуг в новой форме. Правда, только те, кто решил изменить способ выдачи НСУ. На данный момент есть два варианта получения набора социальных услуг: в натуральном виде и в денежном эквиваленте. Он составляет 1313,44 рубля. Важно, что способ получения льгот надо успеть выбрать до 1 октября. Соответствующее заявление требуется подать в ПФР. Там его рассмотрят, но изменят форму получения НСУ с 1 января, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

В Пенсионном фонде России уточнили, что если человек не хочет ничего менять, то ему подавать заявление не нужно. В этом случае форма получения НСУ автоматически продлится на следующий год. Последний день, когда можно успеть подать заявление, — 30 сентября.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков Получаете ли вы пенсию? 0 Да Нет

Авторы Нина Важдаева