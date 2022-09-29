Россиянам разъяснили, могут ли они оформить загранпаспорт при получении повестки

Получившие повестку по мобилизации россияне не смогут получить загранпаспорт. Об этом Лайфу сообщили на горячей линии 122.

"Если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку по мобилизации, ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта. Гражданину будет обязательно выдано уведомление с основанием отказа и сроком действия отказа", — объяснили на горячей линии.

При этом выдача загранпаспортов для остальных граждан России не ограничена.