Россиянам разъяснили, могут ли они оформить загранпаспорт при получении повестки
Горячая линия 122: Получившим повестку гражданам откажут при оформлении загранпаспорта
Получившие повестку по мобилизации россияне не смогут получить загранпаспорт. Об этом Лайфу сообщили на горячей линии 122.
"Если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку по мобилизации, ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта. Гражданину будет обязательно выдано уведомление с основанием отказа и сроком действия отказа", — объяснили на горячей линии.
При этом выдача загранпаспортов для остальных граждан России не ограничена.
Ранее сенатор Андрей Клишас объяснил, какой закон нарушают военнообязанные россияне, покидая страну. При этом, уточнил он, запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу.
Сайт Правительства Москвы