Москвичей предупредили о приближении барического дна
Синоптик Тишковец: На следующей неделе в Москве ожидаются дожди и барическое дно
На следующей неделе москвичам нужно быть готовыми к дождям и барическому дну. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В начале недели обложные дожди усилятся — в осадкомеры попадёт ещё до 18 миллиметров небесной влаги. Под утро +7 – +12 градусов, в дневные часы от +10 до +15. При этом показания барометров достигнут барического дна — 728 миллиметров ртутного столба, что на 17–20 единиц ниже нормы и тоже скажется не лучшим образом на здоровье людей", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Эксперт добавил, что за первые три дня октября в регионе выпадет практически половина месячной нормы осадков. Синоптик также рассказал, что во вторник, 4 октября, в столице пройдёт холодный фронтальный раздел с локальным скоротечным дождём, в результате чего дневная температура опустится до 8–13 градусов выше нуля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в центре России наступит золотая осень, хоть и без яркого солнца. В середине октября жители этого региона увидят активный листопад, а в конце месяца будет череда потеплений.
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