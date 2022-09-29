Москвичей предупредили о приближении барического дна

На следующей неделе москвичам нужно быть готовыми к дождям и барическому дну. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В начале недели обложные дожди усилятся — в осадкомеры попадёт ещё до 18 миллиметров небесной влаги. Под утро +7 – +12 градусов, в дневные часы от +10 до +15. При этом показания барометров достигнут барического дна — 728 миллиметров ртутного столба, что на 17–20 единиц ниже нормы и тоже скажется не лучшим образом на здоровье людей", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

Эксперт добавил, что за первые три дня октября в регионе выпадет практически половина месячной нормы осадков. Синоптик также рассказал, что во вторник, 4 октября, в столице пройдёт холодный фронтальный раздел с локальным скоротечным дождём, в результате чего дневная температура опустится до 8–13 градусов выше нуля.