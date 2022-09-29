Не против уехать: Блогера и основателя проекта "Лев против" заметили на границе с Грузией
Основателя проекта "Лев против" Лазутина заметили на КПП у границы с Грузией
Блогера и основателя патриотического проекта по борьбе с распитием алкоголя в общественных местах "Лев против" Михаила Лазутина заметили на границе с Грузией. Об этом сообщает телеграм-канал "Рифмы и панчи".
Судя по представленным кадрам, Лазутин находится на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс. Никаких других данных о его отъезде не предоставлено.
Основатель "Лев против" на границе России и Грузии. Видео © Telegram / "Рифмы и панчи"
Ранее Лайф рассказывал, как блогер Макс +100500 хотел уехать в Казахстан, но его развернули на самой границе. Как говорят очевидцы, он с несчастным видом пешком шёл обратно от российского КПП.
Telegram / "Рифмы и панчи"