В Якутии опровергли сообщения об участии мобилизованных в боях

Информация о том, что мобилизованные жители Якутии уже якобы участвуют в боевых действиях, не соответствует действительности. Об этом сообщил военный комиссар региона Александр Авдонин. Он подчеркнул, что все они проходят подготовку в Восточном военном округе.

"То, что наши земляки уже принимают участие в боевых действиях, — это фейки. <...> В скором времени после подготовки… они постепенно будут подходить ближе к районам спецоперации… Многие части даже не будут туда заходить, а останутся на территории Российской Федерации в частях подкрепления и резерва", — уточнил Авдонин на брифинге оперативного штаба.