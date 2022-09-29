В Якутии опровергли сообщения об участии мобилизованных в боях
Военком Якутии Авдонин отверг сообщения о том, что мобилизованные уже участвуют в боях
Информация о том, что мобилизованные жители Якутии уже якобы участвуют в боевых действиях, не соответствует действительности. Об этом сообщил военный комиссар региона Александр Авдонин. Он подчеркнул, что все они проходят подготовку в Восточном военном округе.
"То, что наши земляки уже принимают участие в боевых действиях, — это фейки. <...> В скором времени после подготовки… они постепенно будут подходить ближе к районам спецоперации… Многие части даже не будут туда заходить, а останутся на территории Российской Федерации в частях подкрепления и резерва", — уточнил Авдонин на брифинге оперативного штаба.
Он подчеркнул, что призванные в рамках частичной мобилизации якутяне сейчас планово проходят экипировку, одиночную подготовку, вооружение и "прочие мероприятия".
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.
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