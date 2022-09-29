Минспорт планирует за два года построить 130 объектов на сумму почти 15 миллиардов рублей

Министерство спорта РФ запланировало в 2023 и 2024 годах построить более 130 объектов на общую сумму 14,8 миллиарда рублей. Об этом в рамках форума "Россия — спортивная держава" заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Более 25 миллиардов рублей — это сумма контрактов по спорту со всех регионов РФ. Мы видим большой интерес к спорту со стороны инвесторов. До одного миллиарда частных инвестиций в год планируем привлечь. Более 130 объектов мы планируем построить в 2023 и 2024 годах на общую сумму 14,8 миллиарда рублей", — сказал Матыцин.

В настоящий момент, по его словам, ведётся большая работа по импортозамещению и поставкам российских товаров для детского и массового спорта. В этом направлении Минспорт тесно сотрудничает с Министерством промышленности и торговли.