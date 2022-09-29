В Совфеде объяснили, какой закон нарушают военнообязанные россияне, покидая страну

Военнообязанные россияне, которые не получили повестку и решили выехать за границу, нарушают закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об этом в телеграм-канале заявил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"В соответствии с ФЗ "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку. Закон не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку. Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ "О мобилизации...", — написал сенатор.