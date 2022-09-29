Волонтёры #МЫВМЕСТЕ помогут семьям мобилизованных и участникам спецоперации

Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ с 29 сентября начала работу в обновлённом расширенном формате, запущена горячая линия и обновлённая платформа мывместе.рф. Так, по телефону 8-800-200-3411 волонтёры в круглосуточном режиме будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.

Кроме того, силами Российского Красного Креста, Министерства науки и высшего образования РФ и волонтёров-психологов организована психологическая помощь, которую окажут около тысячи профессиональных психологов и специально обученных по программе Красного Креста студентов. Также в круглосуточном режиме семьи смогут получить помощь психолога через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Viber и "ВКонтакте".

При поддержке Министерства юстиций РФ люди могут получить консультации юристов. Также во всех регионах на базе волонтёрских штабов, университетов, школ, Добро.Центров Ассоциации волонтёрских центров откроются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. Они станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помочь согражданам, которые остались без кормильца в семье.

Также сегодня добровольцы отправятся в мобилизационные пункты, где родные и близкие провожают военнообязанных граждан России в места их дислокации. Здесь волонтёры соберут первые запросы на помощь оставленным без мужчин семьям. В пунктах мобилизации и в учебных центрах волонтёры опросят призывников, зафиксируют потребности семей, которым нужна поддержка.