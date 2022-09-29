НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии
Инциденты на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" вызвали глубокую озабоченность у НАТО. Альянс считает, что утечки стали результатом диверсии. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета.
"Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Утечки газа создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследование для определения причин произошедшего", — отметили в НАТО.
Альянс также пообещал "единый решительный ответ" в случае "преднамеренного нападения на критически важную инфраструктуру союзников".
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", которая была заполнена техническим газом. Позже оказалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". Это произошло в результате разрушений, которые, по данным компании Nord Stream AG, носят беспрецедентный характер. 29 сентября береговая охрана Швеции обнаружила четвёртую утечку газа из трубопроводов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".