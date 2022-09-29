НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии

Инциденты на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" вызвали глубокую озабоченность у НАТО. Альянс считает, что утечки стали результатом диверсии. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета.

"Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа. Утечки газа создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем расследование для определения причин произошедшего", — отметили в НАТО.