Минцифры попросило IT-компании сохранить 80% выплат мобилизованным работникам

Мобилизованным специалистам IT-отрасли могут выплатить несколько окладов и оформить полисы ДМС для семей. С соответствующей просьбой к руководителям компаний, где они работают, обратились в Минцифры, попросив также обеспечить таких сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% от заработной платы.

"Просим руководителей IT-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% от заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей", — говорится в обращении ведомства.

Некоторые специалисты всё же получат отсрочку от службы в Вооружённых силах РФ. Речь идёт о программистах, инженерах и специалистах в области кибербезопасности, которые смогут обеспечить устойчивость сетей связи, будут отражать кибератаки и сохранять работоспособность различных цифровых сервисов.

"Но некоторые будут нести военную службу: кто-то поедет добровольцем, кто-то уже получил повестку", — добавили в Минцифры.