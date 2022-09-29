Европа зимой рискует остаться без мобильной связи на фоне энергокризиса

На фоне энергетического кризиса европейские страны зимой могут столкнуться с отключением мобильной связи. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону", — сказано в записи.

В "привыкших к бесперебойному питанию в течение десятилетий" странах Европы недостаточно резервных систем, которые помогли бы справиться с массовым отключением электроэнергии. Как заметила президент Французской федерации операторов связи Лиза Беллуло, значительные части Европы избалованы стабильно подающимся электричеством.

"Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах", — сказала она, указав, что Париж не сможет обеспечить новыми батареями все антенны страны.

Операторы связи уже начали работу с правительствами, чтобы удостовериться в наличии плана по оказанию критически важных услуг. Ряд компаний, пишет агентство, среди которых Nokia и Ericsson, сотрудничают с операторами для смягчения возможного дефицита энергии.