Могут ли состоящие на воинском учёте россияне покинуть страну — мнение юриста
Юрист Капштык заявил, что состоящим на воинском учёте не запрещается выезжать за границу
Согласно действующему российскому законодательству, на данный момент нет никакого запрета на выезд за рубеж для граждан, состоящих на воинском учёте, если они не были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом Лайфу рассказал юрист Юрий Капштык, комментируя сообщения СМИ об ограничении пересечения границы для таких россиян.
"Есть толкование, а есть применение закона, эти два понятия между собой очень часто идут вразрез. Как уже высказывал и Ростуризм, и многие другие о том, что ограничений никаких для граждан на выезд нет. Поэтому здесь получился дисбаланс мнений", — отметил эксперт.
По словам юриста, исполнительная власть субъектов должна обеспечить уведомление граждан, которые подлежат мобилизации. В этой связи бывают "перегибы на местах" в виде запрета выезда из региона. При этом Капштык подчеркнул, что в России не объявлены ни чрезвычайное положение, ни всеобщая мобилизация.
"Установлен перечень законодательных актов, и он начинается с конституции — никто не вправе ограничить право передвижения гражданина по России, а также за её пределами", — заключил собеседник Лайфа.
Ранее Генштаб РФ ответил на самые распространённые вопросы о частичной мобилизации. Там подчеркнули, что при призыве в рамках объявленной в среду частичной мобилизации военкомы будут ориентироваться в первую очередь на наличие необходимых военно-учётных специальностей.
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