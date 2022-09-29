Могут ли состоящие на воинском учёте россияне покинуть страну — мнение юриста

Согласно действующему российскому законодательству, на данный момент нет никакого запрета на выезд за рубеж для граждан, состоящих на воинском учёте, если они не были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом Лайфу рассказал юрист Юрий Капштык, комментируя сообщения СМИ об ограничении пересечения границы для таких россиян.

"Есть толкование, а есть применение закона, эти два понятия между собой очень часто идут вразрез. Как уже высказывал и Ростуризм, и многие другие о том, что ограничений никаких для граждан на выезд нет. Поэтому здесь получился дисбаланс мнений", — отметил эксперт.

По словам юриста, исполнительная власть субъектов должна обеспечить уведомление граждан, которые подлежат мобилизации. В этой связи бывают "перегибы на местах" в виде запрета выезда из региона. При этом Капштык подчеркнул, что в России не объявлены ни чрезвычайное положение, ни всеобщая мобилизация.

"Установлен перечень законодательных актов, и он начинается с конституции — никто не вправе ограничить право передвижения гражданина по России, а также за её пределами", — заключил собеседник Лайфа.