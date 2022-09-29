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29 сентября, 09:23

Депутатов Госдумы пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным 30 сентября

Депутатов Госдумы пригласили на мероприятие с участием президента РФ Владимира Путина, оно состоится 30 сентября. Об этом сообщил парламентарий Денис Парфёнов. Что это за мероприятие — не уточняется.

"Депутатам Государственной думы разосланы приглашения на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнётся мероприятие с участием президента России В.В. Путина", написал Парфёнов в телеграм-канале.

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А ранее замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал встречу президента России Владимира Путина с главами регионов, где прошли референдумы. Однако её дата пока не известна.

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Getty Images / Shanghai Cooperation Organization

Александра Вишнякова

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