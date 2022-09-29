Магазины Lego в России откроются под названием "Мир кубиков" 29 сентября
Магазины ушедшей из России компании Lego сменят название на "Мир кубиков". По словам президента группы компаний Inventive Retail Group Тихона Смыкова, там будут продаваться конструкторы и других производителей.
Как он рассказал РБК, первые магазины мультибрендовой сети откроются уже 29 сентября. Это будут точки в московских ТРЦ "Атриум" и "Авиапарк" и в петербургском ТРЦ "Галерея". Всего планируется открыть 60 магазинов более чем в 20 городах России, остальные площадки обновятся до конца октября.
В будущем помимо конструкторов Lego, которые сейчас ввозятся по параллельному импорту и закупаются у других поставщиков, появятся развивающие игрушки, также рассматривается возможность производства продукции под собственной торговой маркой.
Напомним, в июле Lego расторгла контракт с российским дистрибьютором конструкторов "Мир кубиков". При этом в компании Inventive Retail Group тогда указали, что и дальше продолжат работать как эксперты в категории конструкторов и развивающих игрушек.
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