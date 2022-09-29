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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 09:07

Под частичную мобилизацию подпадают россияне, служившие в армии другой страны

Служившие в иностранных армиях россияне и состоящие в запасе ВС РФ могут быть мобилизованы

Россияне, которые ранее служили в армии другой страны, состоят в запасе ВС РФ и имеют военно-учётную специальность, подпадают под частичную мобилизацию. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

"Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учётную специальность, то он может быть мобилизован", — говорится в сообщении.

Бронь от мобилизации разрешено оформлять только штатным сотрудникам
Бронь от мобилизации разрешено оформлять только штатным сотрудникам

Ранее терапевт Андрей Звонков назвал неожиданный диагноз, освобождающий от мобилизации. По его словам, людей, страдающих таким недугом, не только в армию, но и на работу зачастую не берут.

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Евгения Колесникова
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