Под частичную мобилизацию подпадают россияне, служившие в армии другой страны
Служившие в иностранных армиях россияне и состоящие в запасе ВС РФ могут быть мобилизованы
Россияне, которые ранее служили в армии другой страны, состоят в запасе ВС РФ и имеют военно-учётную специальность, подпадают под частичную мобилизацию. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".
"Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учётную специальность, то он может быть мобилизован", — говорится в сообщении.
Ранее терапевт Андрей Звонков назвал неожиданный диагноз, освобождающий от мобилизации. По его словам, людей, страдающих таким недугом, не только в армию, но и на работу зачастую не берут.
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