Под частичную мобилизацию подпадают россияне, служившие в армии другой страны

Россияне, которые ранее служили в армии другой страны, состоят в запасе ВС РФ и имеют военно-учётную специальность, подпадают под частичную мобилизацию. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

"Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учётную специальность, то он может быть мобилизован", — говорится в сообщении.