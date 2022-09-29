Politico: Америка хочет добиться принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН

Соединённые Штаты Америки планируют добиться от Организации Объединённых Наций принятия шагов против Москвы. В частности, речь идёт о резолюции по Украине, которую США намерены реализовать в обход Совбеза ООН, где у России есть право вето. Об этом пишет Politico.

"Администрация [президента США] Байдена всячески пытается заставить ООН принять меры против Москвы. Один из способов может заключаться в том, чтобы в обход Совбеза ООН, где у России есть право вето, принять резолюцию, осуждающую намерения РФ по аннексии значительной части восточной Украины и призывающую Россию вывести все свои войска", — сообщает издание.

По данным СМИ, американские госслужащие хотят воспользоваться "малоизвестным положением" в Уставе Организации Объединённых Наций. В данном случае подразумевается принятие резолюции "Единство в пользу мира", которую Америка уже продвигала в 1950 году на фоне конфликта на Корейском полуострове. Тогда Вашингтон смог обойти вето Союза Советских Социалистических Республик и Китая.