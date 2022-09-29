Politico: Америка хочет добиться принятия резолюции по Украине в обход Совбеза ООН
Соединённые Штаты Америки планируют добиться от Организации Объединённых Наций принятия шагов против Москвы. В частности, речь идёт о резолюции по Украине, которую США намерены реализовать в обход Совбеза ООН, где у России есть право вето. Об этом пишет Politico.
"Администрация [президента США] Байдена всячески пытается заставить ООН принять меры против Москвы. Один из способов может заключаться в том, чтобы в обход Совбеза ООН, где у России есть право вето, принять резолюцию, осуждающую намерения РФ по аннексии значительной части восточной Украины и призывающую Россию вывести все свои войска", — сообщает издание.
По данным СМИ, американские госслужащие хотят воспользоваться "малоизвестным положением" в Уставе Организации Объединённых Наций. В данном случае подразумевается принятие резолюции "Единство в пользу мира", которую Америка уже продвигала в 1950 году на фоне конфликта на Корейском полуострове. Тогда Вашингтон смог обойти вето Союза Советских Социалистических Республик и Китая.
Ранее Лайф писал, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оговорилась и назвала бутафорским американский проект резолюции с осуждением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Как сообщал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России. Абсолютное большинство проголосовавших высказались "за".
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