Лыжник сборной России Тимашов получил повестку в военкомат

Лыжник сборной России Антон Тимашов и начальник национальной команды Роман Борисов получили повестки в военкомат. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подтвердил получение Борисовым повестки. Информации о призыве Тимашова у него нет.

"Знаю, что Роман Борисов получил повестку. Он пришёл в военкомат, отметился, разобрался. Его отпустили домой. Антон Тимашов находится на сборах в Сочи, по нему ничего сказать не могу. Пока случаев с повестками больше в команде нет", — приводит слова Бородавко "Спорт-Экспресс".

На молодёжном чемпионате мира 2019 года Тимашов занял четвёртое место в масс-старте. Перед началом нынешнего сезона 26-летний спортсмен вошёл в состав основной сборной.