Под Воронежем семь мобилизованных россиян женились в один день

Семь пар в один день зарегистрировали брак в Воронежской области. Как сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ, молодые мужья — мобилизованные военные.

В Воронежской области семь пар зарегистрировали брак. Видео © Telegram / Минобороны России

"В городе Богучаре Воронежской области семь пар в один день зарегистрировали брак. Молодые мужья являются мобилизованными военнослужащими, проходящими подготовку на полигоне Западного военного округа", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при мобилизации влюбленные могут подать заявление и зарегистрировать брак в один день, а не ждать месяц знаменательной даты. Супружеские пары уже получили поздравления от замглавы Администрации Богучарского района Натальи Самодуровой, депутатов Белгородской областной думы и начальника Управления ЗАГС Белгородской области. Молодожёны поделились, что обязательно сыграют свадьбу, как положено, по возвращении мужчин со спецоперации.

"Всегда мы проходили всё вместе и всё пройдём", — подчеркнула одна из супружеских пар.