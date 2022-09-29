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Опубликовано 29 сентября 2022, 09:38
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Под Воронежем семь мобилизованных россиян женились в один день

Семь пар зарегистрировали брак в один день из-за мобилизации в Воронежской области

Семь пар в один день зарегистрировали брак в Воронежской области. Как сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны РФ, молодые мужья — мобилизованные военные.

В Воронежской области семь пар зарегистрировали брак. Видео © Telegram / Минобороны России

"В городе Богучаре Воронежской области семь пар в один день зарегистрировали брак. Молодые мужья являются мобилизованными военнослужащими, проходящими подготовку на полигоне Западного военного округа", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при мобилизации влюбленные могут подать заявление и зарегистрировать брак в один день, а не ждать месяц знаменательной даты. Супружеские пары уже получили поздравления от замглавы Администрации Богучарского района Натальи Самодуровой, депутатов Белгородской областной думы и начальника Управления ЗАГС Белгородской области. Молодожёны поделились, что обязательно сыграют свадьбу, как положено, по возвращении мужчин со спецоперации.

"Всегда мы проходили всё вместе и всё пройдём", — подчеркнула одна из супружеских пар.

Столичные загсы будут регистрировать браки мобилизованных в день обращения
Столичные загсы будут регистрировать браки мобилизованных в день обращения

Ранее Валерий Лимаренко попросил Олега Кожемяко помочь мобилизованному сахалинцу в регистрации брака. По словам губернатора Сахалинской области, влюблённые долго копили деньги на свадьбу, но так и не успели расписаться. Регистрация брака состоится на территории воинской части.

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Unsplash

Евгения Колесникова
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