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29 сентября, 09:48

Названо условие, при котором учителя вправе раздавать повестки в военкомат

"Объясняем.рф": Учителя могут вручать повестки на частичную мобилизацию

Учителя наравне с другими уполномоченными лицами могут вручать россиянам повестки в военкомат в рамках мобилизации. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". Ранее такие случаи получили распространение, например, в Приморском крае, где именно педагогов привлекли к работе по вручению повесток.

"Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо", — разъясняется на портале.

Назван предельный возраст рядовых, подлежащих частичной мобилизации

Назван предельный возраст рядовых, подлежащих частичной мобилизации

Ранее стало известно, что уволенные после начала спецоперации добровольцы могут восстановиться на прежней работе. Поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, призванных по частичной мобилизации или заключивших контракт, одобрила Госдума. Кроме того, ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов.

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Shutterstock

Марина Калегина

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