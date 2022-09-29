Названо условие, при котором учителя вправе раздавать повестки в военкомат
"Объясняем.рф": Учителя могут вручать повестки на частичную мобилизацию
Учителя наравне с другими уполномоченными лицами могут вручать россиянам повестки в военкомат в рамках мобилизации. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф". Ранее такие случаи получили распространение, например, в Приморском крае, где именно педагогов привлекли к работе по вручению повесток.
"Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо", — разъясняется на портале.
Ранее стало известно, что уволенные после начала спецоперации добровольцы могут восстановиться на прежней работе. Поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, призванных по частичной мобилизации или заключивших контракт, одобрила Госдума. Кроме того, ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов.
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