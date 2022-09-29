Майданов предложил создать концертные бригады для выступлений в зоне СВО

Многие российский артисты практически с самых первых дней спецоперации стали посещать воинские части, поддерживая наших бойцов, известные люди не боятся выступать даже на передовой. В связи с этим депутат Государственной думы и певец Денис Майданов считает необходимым создать концертные бригады для выступления в зоне спецоперации.

В беседе с Лайфом он отметил, что в период с февраля по сегодняшний день выделилась целая плеяда отечественной эстрады, которая "осталась с Россией не только словом, но и делом". По мнению депутата, артист на фронте — это тоже профессия, ведь нужно иметь невероятную смелость и, конечно же, быть истинным патриотом, чтобы отправляться в горячие точки.

"Кто-то на передовую едет, кто-то в места отдыха наших войск. И звонков у меня очень много раздавалось от тех ребят, которые говорили: "Денис, мы готовы и очень хотим поддержать свою страну, готовы куда угодно поехать и где угодно выступать". И этот список у меня достаточно большой. Этих людей хочется в пример поставить", — подчеркнул депутат.

В настоящее время, как указал Майданов, наступил сложный исторический момент, в котором нужно оставаться со своей страной и вновь её отвоёвывать. Необходимо понимать, что Украина является лишь инструментом в руках США и НАТО, которые делают всё, чтобы конфликт пошёл по сценарию уничтожения России. Нынешнее поколение, как отметил наш собеседник, фактически является теми бабушками и дедушками, воевавшими в Великой Отечественной войне, которых потомки будут благодарить за то, что они отстояли Родину. А популярные исполнители принесут гораздо больше пользы, если будут поднимать силу духа нашим военным именно своим талантом. К слову, сам Майданов успел побывать во многих горячих точках, в частности, он давал концерты в Донбассе, Сирии и Чечне.

"Артисты сегодня должны задавать тон, они должны писать много патриотических песен, выступать, где это нужно, поднимать дух. Если необходимо будет, мы создадим концертные бригады, я готов на себя это взять и возить ребят везде, где это потребуется", — резюмировал собеседник.