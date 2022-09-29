Россиянам объяснили, кто получит удостоверение об отсрочке от призыва

Гражданам, у которых есть бронь, выдаются удостоверения об отсрочке от призыва по частичной мобилизации. Об этом говорится на портале "Объясняем.рф".

"Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются", — уточняется на платформе.