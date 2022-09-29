Россиянам объяснили, кто получит удостоверение об отсрочке от призыва
"Объясняем.рф": Удостоверения об отсрочке получат те, кому положена бронь
Гражданам, у которых есть бронь, выдаются удостоверения об отсрочке от призыва по частичной мобилизации. Об этом говорится на портале "Объясняем.рф".
"Те, кому положена бронь, такое удостоверение получают. Остальным категориям граждан удостоверения не выдаются", — уточняется на платформе.
Ранее Лайф рассказывал, что под частичную мобилизацию подпадают россияне, служившие в армии другой страны. Речь идёт о тех, кто состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учётную специальность.
Обложка ©
Getty Images / Sefa Karacan