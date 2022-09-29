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29 сентября, 10:03

Названа ещё одна категория мужчин с детьми, не подлежащих мобилизации

Оформившие опекунство над четырьмя детьми до 16 лет мужчины не подлежат мобилизации

Оформившие опекунство или усыновление над четырьмя детьми до 16 лет россияне не подлежат частичной мобилизации. С таким разъяснением выступил портал "Объясняем.рф".

"Такой мужчина не подлежит мобилизации, если он оформил усыновление или опекунство над детьми", — сказано в записи портала в ответ на соответствующий вопрос.

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Ранее стало известно, что уволенные после начала спецоперации добровольцы могут восстановиться на прежней работе. Поправки в Трудовой кодекс РФ, которые предусматривают дополнительные гарантии для работников, призванных по частичной мобилизации или заключивших контракт, одобрила Госдума. Кроме того, ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов. Однако при этом мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт.

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"Объясняем.рф"

Артур Лапсаков

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