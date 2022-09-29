Названа ещё одна категория мужчин с детьми, не подлежащих мобилизации

Оформившие опекунство или усыновление над четырьмя детьми до 16 лет россияне не подлежат частичной мобилизации. С таким разъяснением выступил портал "Объясняем.рф".

"Такой мужчина не подлежит мобилизации, если он оформил усыновление или опекунство над детьми", — сказано в записи портала в ответ на соответствующий вопрос.