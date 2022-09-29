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29 сентября, 10:01

На границе Саратовской области и Казахстана развернули пункт мобилизации

На пограничном пункте пропуска Озинки на границе с Казахстаном в Саратовской области начал работу мобильный пункт военного комиссариата. Об этом сообщает Министерство информации и массовых коммуникаций области.

Работа мобильного пункта военного комиссариата на границе Саратовской области и Казахстана. Видео © Telegram / "Время Саратовское"

"На пограничном пункте пропуска Озинки начал работу мобильный пункт военного комиссариата. Жителям региона призывного возраста сотрудники военкомата и полиции вручают повестки для уточнения документов воинского учёта", — сказано в записи в телеграм-канале.

Кроме того, гражданам разъясняют порядок действий при частичной мобилизации.

На границе с Казахстаном развернут временный пункт мобилизации

На границе с Казахстаном развернут временный пункт мобилизации

Ранее Лайф рассказывал, что мобильный военкомат появился на границе России и Финляндии. Однако пока он не работает, что подтвердили и пограничники.

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Telegram / "Время Саратовское"

Артур Лапсаков

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