В Черногории по подозрению в работе на спецслужбы РФ задержали местных жителей

В Подгорице задержали нескольких граждан Черногории по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает портал Vijesti со ссылкой на источники.

Задержание провело Агентство по национальной безопасности по ордеру Специальной государственной прокуратуры. Правоохранители провели обыски в разных точках Подгорицы, в ходе которых были изъяты некоторые предметы, представляющие интерес для следствия. Один из задержанных является сотрудником государственной администрации, он проработал более десяти лет на российские спецслужбы.

Указывается, что черногорская акция по задержанию шпионов — это часть международной операции. Кроме того, утверждается, что среди пойманных есть также и россияне. Официального подтверждения этому нет. Само Агентство по национальной безопасности не прокомментировало сведения о задержании.