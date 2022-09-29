Жителям Дербента вручили "голосовые повестки" в военкомат
По улицам Дербента ездит спецмашина, приглашающая всех мужчин срочно явиться в военкомат. Видео с вручением "голосовых повесток" опубликовал SHOT. С помощью громкоговорителя местных жителей оповестили, что им необходимо прийти на призывные пункты, имея при себе паспорт и военный билет.
По улицам Дербента ездит спецмашина, приглашающая всех мужчин срочно явиться в военкомат. Видео © SHOT
В местном военном комиссариате журналистам подтвердили, что действительно запустили такие авто. А наши коллеги из Mash Gor дозвонились в администрацию, где им рассказали, что всё сделано как раз из-за плохой работы военкомов — базы не обновлялись, отметки не вносились: кто женился, кто получил инвалидность, у кого появились четверо детей. Говорят, повестки пришли даже на имя умерших.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.