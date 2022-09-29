Захарова: США фактически стали стороной конфликта на Украине
США фактически стали стороной конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Люди Донбасса, Херсонщины, Запорожья, вас не удалось сломить, а вот Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта", — отметила дипломат в ходе брифинга.
А ранее в США заявили о выделении нового транша военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов, в который в том числе входят РСЗО HIMARS. Новый пакет также содержит системы противодействия беспилотникам, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы. По данным агентства AFP, учитывая этот транш, объём помощи США Украине с февраля достиг 16,2 миллиарда долларов.
Getty Images / SOPA Images / Maksim Konstantinov