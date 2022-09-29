Захарова: США фактически стали стороной конфликта на Украине

США фактически стали стороной конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Люди Донбасса, Херсонщины, Запорожья, вас не удалось сломить, а вот Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта", — отметила дипломат в ходе брифинга.