НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 12:18

Захарова: США фактически стали стороной конфликта на Украине

США фактически стали стороной конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Люди Донбасса, Херсонщины, Запорожья, вас не удалось сломить, а вот Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта", — отметила дипломат в ходе брифинга.

В Америке заявили о провале "военной авантюры" на Украине

В Америке заявили о провале "военной авантюры" на Украине

А ранее в США заявили о выделении нового транша военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов, в который в том числе входят РСЗО HIMARS. Новый пакет также содержит системы противодействия беспилотникам, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы. По данным агентства AFP, учитывая этот транш, объём помощи США Украине с февраля достиг 16,2 миллиарда долларов.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Maksim Konstantinov

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров