Списки подпадающих под мобилизацию военных специальностей из WhatsApp оказались фейком
"Объясняем.рф": Распространяемые в соцсетях списки "дефицитных" военно-учётных специальностей недостоверны
Распространяемые в соцсетях списки военно-учётных специальностей, которые якобы подлежат призыву в рамках частичной мобилизации в первую очередь, недостоверны. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".
"Распространяемые списки — это фейки. Как сообщили в Минобороны, в первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учётными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", — перечислено в сообщении портала.
Отметим, что такие списки действительно массово пересылаются через WhatsApp, особенно в южных регионах России. Помимо официально перечисленных специальностей там фигурирует и целый ряд других.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
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