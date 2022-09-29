Списки подпадающих под мобилизацию военных специальностей из WhatsApp оказались фейком

Распространяемые в соцсетях списки военно-учётных специальностей, которые якобы подлежат призыву в рамках частичной мобилизации в первую очередь, недостоверны. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

"Распространяемые списки — это фейки. Как сообщили в Минобороны, в первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учётными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", — перечислено в сообщении портала.