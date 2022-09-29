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Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 12:28
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Списки подпадающих под мобилизацию военных специальностей из WhatsApp оказались фейком

"Объясняем.рф": Распространяемые в соцсетях списки "дефицитных" военно-учётных специальностей недостоверны

Распространяемые в соцсетях списки военно-учётных специальностей, которые якобы подлежат призыву в рамках частичной мобилизации в первую очередь, недостоверны. Об этом говорится в разъяснении запущенного правительством портала "Объясняем.рф".

"Распространяемые списки — это фейки. Как сообщили в Минобороны, в первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учётными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", — перечислено в сообщении портала.

Отметим, что такие списки действительно массово пересылаются через WhatsApp, особенно в южных регионах России. Помимо официально перечисленных специальностей там фигурирует и целый ряд других.

"Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны
"Объясняем.рф" ответил на главные вопросы о мобилизации: срок призыва, экипировка и смартфоны

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.


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Марина Калегина
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