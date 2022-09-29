Власти Энергодара опровергли сообщения о возгорании второго энергоблока ЗАЭС
Информация о возгорании на втором энергоблоке Запорожской АЭС не подтверждается. Об этом заявили в Администрации Энергодара.
"Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет", — цитирует ТАСС сообщение.
А 26 сентября стало известно, что ВСУ выпустили 25 снарядов по дачному посёлку Волна, расположенному рядом с Запорожской АЭС. Российская артиллерия открыла ответный огонь и подавила позиции противника. Радиационная обстановка на станции остаётся в норме.
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ТАСС / Сергей Мальгавко