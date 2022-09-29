Власти Энергодара опровергли сообщения о возгорании второго энергоблока ЗАЭС

Информация о возгорании на втором энергоблоке Запорожской АЭС не подтверждается. Об этом заявили в Администрации Энергодара.

"Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет", — цитирует ТАСС сообщение.