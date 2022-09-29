НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 12:28

Власти Энергодара опровергли сообщения о возгорании второго энергоблока ЗАЭС

Информация о возгорании на втором энергоблоке Запорожской АЭС не подтверждается. Об этом заявили в Администрации Энергодара.

"Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет",  цитирует ТАСС сообщение.

Турция может стать посредником в создании демилитаризованной зоны у ЗАЭС

Турция может стать посредником в создании демилитаризованной зоны у ЗАЭС

А 26 сентября стало известно, что ВСУ выпустили 25 снарядов по дачному посёлку Волна, расположенному рядом с Запорожской АЭС. Российская артиллерия открыла ответный огонь и подавила позиции противника. Радиационная обстановка на станции остаётся в норме.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров