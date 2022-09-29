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29 сентября, 12:34

"Хатико" из Подольска: Овчарка осталась ждать в военкомате мобилизованного хозяина

Овчарку, ждавшую мобилизованного хозяина в военкомате Подольска, увезли в приют

История о преданности и верности, достойная экранизации, произошла в военкомате Подольска, где овчарка весь день ждала хозяина. Сначала четвероногий друг человека лежал прямо в здании, а затем перешёл в расположенный неподалёку магазин. При этом пёс был очень грустным: отказывался от еды и воды, а также ни к кому не подходил.

Пёс лежал прямо в военкомате и ждал хозяина. Видео © VK / "Типичный Подольск"

Очевидцы решили, что хозяина подольского "Хатико", вероятно, мобилизовали. Как вышло, что бедолагу бросили прямо в военкомате, пока непонятно. После клича в соцсетях за овчаркой приехала кинологическая служба. Если в течение месяца хозяин пса не объявится, то ему будут искать новую семью.

"Собаке дали имя Марс и проводят все необходимые обследования. Параллельно волонтёры ищут прежних хозяев пса", — приводит "Газета.ru" сообщение пресс-службы администрации Подольска.

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Ранее Лайф рассказывал о похожей печальной истории из Иркутска. Там ищут хозяев псу, который из-за мобилизации остался без семьи. В местный питомник позвонили друзья 43-летнего мужчины, которого призвали на военную службу.

Обложка ©

Кадр из видео VK / "Типичный Подольск"

Наталья Исакова

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