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Опубликовано 29 сентября 2022, 15:32

Смертную казнь в ЛДНР после вхождения в состав РФ заменят пожизненным заключением

Депутат Бессарабов: Смертную казнь в ЛДНР заменят пожизненным заключением

После того как Луганская и Донецкая народные республики войдут в состав России, высшей мерой наказания назначат пожизненное заключение, заменив им смертную казнь через расстрел. Об этом в беседе с Лайфом сообщил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

"С высокой вероятностью это (замена в ЛДНР смертной казни пожизненным заключением. — Прим. Лайфа) будет происходить из общих принципов права. После присоединения будет действовать российское законодательство, которое применение казни не рассматривает, у нас мораторий на это", — сказал он.

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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала идею о моратории на смертную казнь в ДНР. По её словам, в качестве альтернативного наказания для преступников можно рассматривать пожизненное заключение. Однако глава МИД ДНР Никонорова назвала неуместным обсуждение моратория на смертную казнь.

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Ольга Годуненко
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