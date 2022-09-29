Смертную казнь в ЛДНР после вхождения в состав РФ заменят пожизненным заключением

После того как Луганская и Донецкая народные республики войдут в состав России, высшей мерой наказания назначат пожизненное заключение, заменив им смертную казнь через расстрел. Об этом в беседе с Лайфом сообщил депутат Госдумы Даниил Бессарабов.

"С высокой вероятностью это (замена в ЛДНР смертной казни пожизненным заключением. — Прим. Лайфа) будет происходить из общих принципов права. После присоединения будет действовать российское законодательство, которое применение казни не рассматривает, у нас мораторий на это", — сказал он.