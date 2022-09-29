ВСУ видели знак "Дети", но всё равно открыли огонь по колонне беженцев под Харьковом
Глава Харьковской области Ганчев: ВСУ обстреляли колонну беженцев с близкого расстояния
Вооружённые силы Украины обстреляли колонну беженцев в Харьковской области с близкого расстояния с использованием гранатомётов. Причём они прекрасно понимали, по кому стреляют, ведь на транспорте была огромная надпись "Дети". Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
"Колонна была обстреляна стрелковым вооружением. И есть информация о том, что использовались гранатомёты. <…> Судя по тому, что использовалось стрелковое вооружение, прямой наводкой работали. Значит, находились они в непосредственной стрелковой близости", — сказал он.
По словам Ганчева, автомобили беженцев находились в пределах видимости украинских силовиков. Кроме того, он подтвердил, что в результате обстрела ВСУ колонны беженцев из Купянского района, направлявшейся 27 сентября в сторону ЛНР по дороге в Сватово, погибло 30 человек.
Ганчев отметил, что удары наносились прямо во время эвакуации людей. При этом украинские силовики видели, что беженцы ехали на четырёх гражданских автомобилях и микроавтобусе с опознавательными знаками, то есть они точно знали, по кому стреляют. По словам Ганчева, на транспортных средствах присутствовала большая различимая надпись "Дети", её было видно издалека.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела также пострадало семь человек, в том числе двое детей. Всех пострадавших было принято эвакуировать в медучреждения Луганской Народной Республики. Информации о погибших не было.
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