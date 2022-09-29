ЕК готовит инструкцию для стран ЕС по поводу приёма бегущих от мобилизации россиян
Страны Европейского союза получат инструкцию по вопросу принятия скрывающихся от частичной мобилизации граждан России. Соответствующий документ готовит Еврокомиссия, сообщила представитель организации Анита Хиппер.
"Мы готовим в настоящее время инструкцию для стран-членов по тому, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией", — сказала она.
Ранее также послы стран Евросоюза поручили Еврокомиссии обновить инструкцию по выдаче виз россиянам. Поводом для этого стала объявленная в России частичная мобилизация, от которой некоторые мужчины пытаются уклониться в Европе.
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