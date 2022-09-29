Названы женские специальности, с которыми можно подпасть под мобилизацию

Под мобилизацию подпадают те женщины, которые состоят на воинском учёте. Военный юрист Оксана Продан в беседе с Лайфом рассказала, в каких сферах военнообязанные имеют специальность, а также раскрыла причины для отсрочки.

Женщины, которые подпадают под мобилизацию, получили подготовку в сферах связи (монтажники, телефонисты, телеграфисты, радисты, специалисты в области радиотехники, телекоммуникаций и др.), вычислительной техники (операторы ЭВМ, электромеханики по ремонту и обслуживанию ЭВМ, специалисты в области информатики, вычислительной техники и др.), оптических и звукометрических средств измерения и метеорологии (метеорологи, оптики, геодезисты и др.), медицины (врачи, провизоры, средний медицинский и фармацевтический персонал), полиграфии (гравёры, цинкографы, наладчики полиграфического оборудования, полиграфисты, специалисты в области издательского дела), картографии, топогеодезии, фотограмметрии и аэрофотослужбы (техники, картографы, географы и др.).

"Женщинам присвоен третий разряд запаса. Без офицерского звания призываются до 45 лет, а женщины-офицеры — до 50", — пояснила юрист.

По её словам, отсрочка положена временно негодным к военной службе по состоянию здоровья, а ещё причиной для этого может быть уход за близким родственником или опека над братом или сестрой, если больше некому. Также не идут служить родители четырёх детей младше 16 лет, матери-одиночки и беременные женщины со сроком больше 22 недель, а также люди с судимостью за совершение тяжких преступлений.

"Не отправят на службу человека, если у его матери, помимо него, есть больше четырёх детей младше восьми лет и она воспитывает их без мужа", — добавила Продан.

А ещё отсрочку получат члены Совфеда, депутаты Госдумы и те, у кого имеется бронь, — люди, необходимые в тылу для обеспечения работы организаций и госструктур. Кроме того, эксперт объяснила, что служба в органах является специальной, а не военной, то есть это разные категории. Люди, которые работают там, не состоят на воинском учёте, а значит, они не подлежат призыву.