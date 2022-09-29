Валуев показал полученную повестку в военкомат
Валуев показал полученную повестку в военкомат
Депутат Государственной думы Николай Валуев "для любопытных" опубликовал снимок полученной повестки в военкомат. Фотография появилась в телеграм-канале парламентария.
"Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовёт — пойду", — написал под снимком депутат.
Снимок повестки Валуева. Фото © Telegram / Николай Валуев
Также Валуев сообщил, что собирается явиться в военкомат после завершения "пленарных недель" в нижней палате парламента. Стоит отметить, что повестка пришла депутату ещё 15 сентября, прийти он должен для уточнения данных.
О том, что Валуев получил повестку в военкомат, стало известно сегодня ранее. Депутат подчеркнул, что частичная мобилизация — это очень важное решение для России. По его словам, сегодня военные действия ведутся на достаточно протяжённом отрезке границы и того ресурса, который является контрактным, не хватает.
ТАСС / Алеев Егор