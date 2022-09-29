Депутат Государственной думы Николай Валуев "для любопытных" опубликовал снимок полученной повестки в военкомат. Фотография появилась в телеграм-канале парламентария.

"Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовёт — пойду", — написал под снимком депутат.

Снимок повестки Валуева. Фото © Telegram / Николай Валуев

Также Валуев сообщил, что собирается явиться в военкомат после завершения "пленарных недель" в нижней палате парламента. Стоит отметить, что повестка пришла депутату ещё 15 сентября, прийти он должен для уточнения данных.