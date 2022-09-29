Психолог Петрова рассказала, как помогают справиться с тревожностью семьям мобилизованных

После объявления частичной мобилизации социальные сети заполонили различные страшилки относительно данной меры. В связи с этим у россиян заметно усилился уровень тревожности. О том, как гражданам помогают привести в норму эмоциональное состояние, Лайфу рассказала федеральный тренер по психосоциальной поддержке Российского Красного Креста (РКК) Елена Петрова, которая участвует в акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Елена Петрова рассказала, как специалисты РКК помогают семьям мобилизованных. Видео © LIFE

В РКК работают высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы выслушать всех людей и помочь им разобраться с чувствами. По словам Петровой, в настоящее время за помощью в организацию обращаются в основном мамы, сёстры, жёны мобилизованных. Сильный страх женщины испытывают не за себя, а, конечно же, за близких.