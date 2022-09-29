Психолог Петрова рассказала, как помогают справиться с тревожностью семьям мобилизованных
После объявления частичной мобилизации социальные сети заполонили различные страшилки относительно данной меры. В связи с этим у россиян заметно усилился уровень тревожности. О том, как гражданам помогают привести в норму эмоциональное состояние, Лайфу рассказала федеральный тренер по психосоциальной поддержке Российского Красного Креста (РКК) Елена Петрова, которая участвует в акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Елена Петрова рассказала, как специалисты РКК помогают семьям мобилизованных. Видео © LIFE
В РКК работают высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы выслушать всех людей и помочь им разобраться с чувствами. По словам Петровой, в настоящее время за помощью в организацию обращаются в основном мамы, сёстры, жёны мобилизованных. Сильный страх женщины испытывают не за себя, а, конечно же, за близких.
"На самом деле, конечно, самый большой страх — потеря. Потеря привычного образа жизни, страх за своих близких, страх за будущее. Это самый основной сейчас запрос, который идёт. Но и очень много звонков от тех, кто хочет помочь. Вот только что звонил мужчина, хочет передать сварочный аппарат, для того чтобы восстанавливать разрушенные города", — отметила Елена.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. Ранее Лайф рассказывал, какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных. При этом сейчас правительство и Госдума в оперативном режиме готовят нормативные акты о дополнительных гарантиях для таких граждан. Например, уже одобрены поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа.
Кадр из видео LIFE