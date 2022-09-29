VK запускает новое направление по развитию лейблов

VK запускает новое бизнес-направление VK Records, которое будет заниматься созданием и управлением собственными музыкальными лейблами. Как утверждается в пресс-релизе компании, директором данного подразделения стал продюсер Виктор Абрамов.

"Направление VK Records создаст эффективную систему поддержки артистов, в которой будет всё необходимое: от создания качественного контента до выстраивания большого бренда вокруг артиста", — сказал он.

Абрамов заметил, что сейчас музыкальный рынок переживает беспрецедентные изменения и многие артисты оказались в замешательстве, ведь они не понимают, как дальше развивать карьеру. Продюсер подчеркнул, что в VK есть большое количество инструментов для начинающих певцов, благодаря чему путь к известности для человека станет короче.

В компании заявили, что VK Records планирует искать талантливых людей в соцсети "ВКонтакте" и подписывать уже действующих артистов. Бизнес-модель подразумевает продвижение музыкантов с помощью дистрибуции, продюсирования, а также развития профессиональных качеств певцов, концертов и рекламной деятельности.

В новое подразделение уже входят два лейбла — VK Music Records и VK Beats Records. Первый развивает поп-музыку, а другой взаимодействует с рэп-артистами. Сообщается также, что на лейбл VK Music Records подписаны уже несколько артистов, в частности, Тима Акимов и ESMI. В будущем планируется увеличить число лейблов, причём каждый будет заниматься своим музыкальным направлением. Среди жанров также будут представлены электронная и рок-музыка.