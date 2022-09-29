Украинские войска лишились девяти складов с вооружением

За сутки российские военные уничтожили девять складов вооружений ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярёво, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.