Украинские войска лишились девяти складов с вооружением
Минобороны: Российские военные уничтожили девять складов вооружений украинских войск
За сутки российские военные уничтожили девять складов вооружений ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Уничтожено девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярёво, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф писал, что российская истребительная авиация сбила в воздухе два украинских самолёта. По словам Игоря Конашенкова, ими стали МиГ-29 и Су-24 в ДНР и в Николаевской области.
Минобороны РФ