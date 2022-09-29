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29 сентября, 11:05

Украинские войска лишились девяти складов с вооружением

Минобороны: Российские военные уничтожили девять складов вооружений украинских войск

За сутки российские военные уничтожили девять складов вооружений ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской областях и в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярёво, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ

ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ

Ранее Лайф писал, что российская истребительная авиация сбила в воздухе два украинских самолёта. По словам Игоря Конашенкова, ими стали МиГ-29 и Су-24 в ДНР и в Николаевской области.

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Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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