ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Украины в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — сказал он в ходе брифинга.