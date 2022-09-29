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Опубликовано 29 сентября 2022, 10:57

ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Украины в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф писал, что иностранный легион ВСУ потерял ещё порядка 80 боевиков. Они были уничтожены в районе Купянска в результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады украинских войск.

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