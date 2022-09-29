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29 сентября, 10:57

ВС России уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 Украины в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Владимировка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ

ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ

Ранее Лайф писал, что иностранный легион ВСУ потерял ещё порядка 80 боевиков. Они были уничтожены в районе Купянска в результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады украинских войск.

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Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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