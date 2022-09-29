ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября 2022, 10:48

ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ

За сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что удары были нанесены в том числе по командным пунктам 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Елизаветовка ДНР и 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области. Кроме того, поражены 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах.

Кадыров сообщил о продолжении наступления на Херсонском направлении
Кадыров сообщил о продолжении наступления на Херсонском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что одна батарея "Ураганов" уничтожила больше 100 целей. Она с первых дней выполняет боевую задачу в зоне специальной военной операции.

BannerImage

Shutterstock

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar