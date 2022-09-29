ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что удары были нанесены в том числе по командным пунктам 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Елизаветовка ДНР и 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области. Кроме того, поражены 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах.