ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления ВСУ
За сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления ВСУ, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он отметил, что удары были нанесены в том числе по командным пунктам 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Елизаветовка ДНР и 14-й механизированной бригады в районе населённого пункта Двуречная Харьковской области. Кроме того, поражены 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах.
Ранее Лайф рассказывал, что одна батарея "Ураганов" уничтожила больше 100 целей. Она с первых дней выполняет боевую задачу в зоне специальной военной операции.
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