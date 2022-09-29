Российская истребительная авиация сбила в воздухе два украинских самолёта

Российская истребительная авиация сбила в воздухе украинские самолёты МиГ-29 и Су-24. Об этом проинформировал на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее Минобороны России показало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, которые уничтожают живую силу и технику ВСУ. Российские лётчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, таким образом увеличивая ударный потенциал, причём особая тактика позволяет им становиться невидимыми для ВСУ. А на днях Вооружённые силы России атаковали здание штаба командования ВСУ "Юг" в Одессе с помощью беспилотников "Герань-2". Кадры с места событий от испуганных очевидцев появились в украинских соцсетях и СМИ.