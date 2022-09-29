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29 сентября, 10:53

МВД опровергло необходимость иностранным студентам покинуть РФ до 12 октября

Информация о том, что иностранных студентов из российских вузов призвали покинуть страну после 12 октября, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

В ведомстве указали, что 17 августа были "прекращены временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания и постановки на учёт граждан Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии и Южной Осетии, 3 сентября 2022 года — для граждан Армении и Киргизии".

13 октября эти меры перестанут действовать для граждан всех остальных стран. Не имеющим документов о законном пребывании на территории РФ лицам нужно до этой даты обратиться в территориальный орган МВД для урегулирования этого вопроса.

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"В то же время граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины вправе пребывать в Российской Федерации без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента", — напомнили в пресс-центре.

Требование урегулировать правовой статус не относится к иностранцам, которые уже это сделали — лицам с документами на осуществление трудовой деятельности, визой, трудовым либо гражданско-правовым договором трудящегося государства – члена ЕАЭС, а также гражданам, получающим образование в российских учреждениях.

Кроме того, с 6 сентября в органах МВД возобновлена практика предоставления госуслуг по оформлению приглашений на въезд в Россию и виз без ограничений.

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Ранее Лайф рассказывал, что более 62 тысяч россиян вернулись на родину из Грузии. Эти данные МВД Грузии представило с 17 по 26 сентября.

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VK / Российский университет дружбы народов

Артур Лапсаков
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