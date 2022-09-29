Новым президентом Федерации дзюдо России стал Сергей Соловейчик

На этом посту Соловейчик сменит Василия Анисимова, который ушёл в отставку по семейным обстоятельствам.

"За двенадцать лет, в течение которых Василий Анисимов возглавлял Федерацию дзюдо России, наша команда совершила хороший скачок в развитии. Ярким показателем этого являются олимпийские медали нашей сборной. Мы благодарны Василию Васильевичу за работу с полной отдачей", — сказал Соловейчик.