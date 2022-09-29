Новым президентом Федерации дзюдо России стал Сергей Соловейчик
Федерация дзюдо России единогласно избрала своим президентом Сергея Соловейчика. Об этом сообщает пресс-служба организации.
На этом посту Соловейчик сменит Василия Анисимова, который ушёл в отставку по семейным обстоятельствам.
"За двенадцать лет, в течение которых Василий Анисимов возглавлял Федерацию дзюдо России, наша команда совершила хороший скачок в развитии. Ярким показателем этого являются олимпийские медали нашей сборной. Мы благодарны Василию Васильевичу за работу с полной отдачей", — сказал Соловейчик.
Ранее 57-летний функционер в течение 15 лет возглавлял Европейский союз дзюдо (EJU). Также он занимал пост вице-президента Международной федерации дзюдо.
ТАСС / Сергей Бобылев