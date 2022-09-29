НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 сентября, 10:51

Новым президентом Федерации дзюдо России стал Сергей Соловейчик

Федерация дзюдо России единогласно избрала своим президентом Сергея Соловейчика. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На этом посту Соловейчик сменит Василия Анисимова, который ушёл в отставку по семейным обстоятельствам.

"За двенадцать лет, в течение которых Василий Анисимов возглавлял Федерацию дзюдо России, наша команда совершила хороший скачок в развитии. Ярким показателем этого являются олимпийские медали нашей сборной. Мы благодарны Василию Васильевичу за работу с полной отдачей", сказал Соловейчик.

"Влезает политика": Сборную России не пустили на чемпионат мира по дзюдо

"Влезает политика": Сборную России не пустили на чемпионат мира по дзюдо

Ранее 57-летний функционер в течение 15 лет возглавлял Европейский союз дзюдо (EJU). Также он занимал пост вице-президента Международной федерации дзюдо.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров