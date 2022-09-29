Иностранный легион ВСУ потерял ещё порядка 80 боевиков
Около 80 наёмников из так называемого Иностранного легиона были уничтожены в ДНР. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Высокоточный удар ВКС России нанесён по позициям подразделений иностранных наёмников Иностранного легиона в районе населённого пункта Николаевка", — проинформировал он.
Ещё порядка 70 украинских военнослужащих были уничтожены в районе Купянска в результате огневого поражения пункта временной дислокации второго батальона 92-й механизированной бригады ВСУ, уточнил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что Иностранный легион лишился около ста бойцов в Святогорске. А недавно стало известно, что наёмники Иностранного легиона, находящиеся на территории Украины, получают преступные приказы от мафиози из Польши — 60-летнего Саши Кучинского.
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