Теперь официально: Финляндия закрывает границу для россиян

Финляндия с 30 сентября и "до особого распоряжения" закрывает границу для граждан России. Это официально подтвердил глава МИД страны Пекка Хаависто.

"Правительство приняло принципиальное решение — граница будет закрыта для российских туристов в пятницу", — сказал он на брифинге.