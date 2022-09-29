Теперь официально: Финляндия закрывает границу для россиян
Глава МИД Финляндии заявил, что границу для россиян закроют с 30 сентября
Финляндия с 30 сентября и "до особого распоряжения" закрывает границу для граждан России. Это официально подтвердил глава МИД страны Пекка Хаависто.
"Правительство приняло принципиальное решение — граница будет закрыта для российских туристов в пятницу", — сказал он на брифинге.
Хаависто добавил, что это решение направлено на то, чтобы полностью предотвратить российский туризм в Финляндию и связанный с ним транзит.
Напомним, ранее стало известно, что Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не хочет быть транзитной территорией даже для шенгенских виз, которые выдают гражданам РФ другие государства ЕС. А парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми "шенгенами", о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше.
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