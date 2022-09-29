Юрист объяснила, можно ли брать нового сотрудника на место мобилизованного

На место мобилизованного сотрудника компания может взять другого человека, но по срочному договору. Об этом в беседе с Лайфом рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Эксперт отметила, что, согласно постановлению Правительства РФ, трудовые договоры сотрудников, которых призовут в рамках частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. То есть рабочее место за человеком сохранится, и в дальнейшем он сможет вернуться к обязанностям в той же компании на тех же условиях. Причём это касается и тех сотрудников, которые находятся на испытательном сроке.

"На время отсутствия работника компания может принять на его место другого человека по срочному трудовому договору в соответствии со статьёй 59 ТК РФ. В срочном трудовом договоре работодатель должен прописать не только стандартные условия работы (заработная плата, место работы, должность), но и основание срочности, а также период, на который принимается сотрудник", — отметила она.

Специалист подчеркнула, что в случае, когда новый человек принимается на место мобилизованного, подходит формулировка без указания конкретной даты прекращения договора — "на время исполнения обязанностей сотрудника". Соглашение будет прекращено в день возвращения к обязанностям основного работника.

По мнению Нечаевой, ситуации, когда компаниям приходится искать человека для временной замены, довольно редки, но всё же происходят. Например, когда постоянный сотрудник заболел или ушёл в незапланированный отпуск, а задачи нужно выполнять. Особенность, как отметила эксперт, заключается в том, что замена, как правило, необходима срочно. Чтобы сориентироваться, как и где искать временного сотрудника, работодателю следует оценить некоторые моменты:

Насколько редкий специалист нужен (одно дело, если компания ищет курьера, другое — если нужен инженер по бурению или микробиолог);

Насколько сейчас высока конкуренция между работодателями за таких специалистов;

Много ли подходящих специалистов сейчас в активном поиске в этом регионе;

Возможна ли удалённая занятость или релокация (тогда можно рассматривать поиск специалиста в других регионах).

Эксперт добавила, что при публикации вакансии важно указать, что речь идёт о временном трудоустройстве и срочном трудовом договоре. При необходимости можно добавить, что возможно постоянное трудоустройство. Юрист обратила внимание, что описание обязанностей и требований должно максимально соответствовать реальному функционалу сотрудника.

Стоит также подробно рассказать об условиях работы в компании и о том, что может дать соискателю даже временное трудоустройство, — например, уникальный опыт, связи, возможность пройти обучение. А чтобы как можно быстрее найти нового человека, есть смысл воспользоваться таргетированной рекламой, рассказать о вакансии на сайте и в соцсетях компании, а также поделиться информацией с сотрудниками.